Personlig assistent vid behov - Olofström
Jag är en kille som bor i Olofström & jag är medlem i Blå Assistans eftersom jag vill ha en självvald & självstyrd assistans. Blå Assistans åtar sig att vara arbetsgivare för mina assistenter medan jag själv väljer vilka jag vill att de ska anställa. Jag schemalägger min assistans & bestämmer över assistenternas arbetsinnehåll. Min anordnare strävar efter att både medlemmar, assistenter & administrativ personal ska ha den kompetens som deras arbetsuppgifter kräver.
Blå Assistans är en rikstäckande ideell förening som drivs i kooperativ form sedan år 1994. Kooperativet anordnar personlig assistans i enlighet med LSS intentioner, den lag som ger personer med funktionsnedsättning "rätt att leva som andra". Personlig assistent är serviceyrket som stödjer en person med funktionsnedsättning att leva det liv han/hon själv vill leva.
I din anställning ingår det att delta i utbildningar som påkallas av arbetsgivaren.
För att läsa om personuppgiftsbehandling när du söker arbete hos oss tryck på följande länk: https://www.blåassistans.se/wp-content/uploads/2019/01/Personuppgiftsbehandling-ansökning-PA-1805.pdf
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- & rekryteringshjälp.
Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med människor.
Vill du arbeta hos en 32 årig kille med microcefali och CP-skada?
Jag vill att du som söker är självgående, pålitlig, tar egna initiativ, är tålmodig och är icke rökare.
Hos mig är det viktigt med balans mellan att ta det lugnt och att göra aktiviteter, du behöver tåla klor då jag simmar 1 gång i veckan och du behöver även tåla pälsdjur så som hund och häst då jag rider, meriterande är om du har vana av hästar eller är villig/har lätt för att lära dig att vara nära hästar och allt kring hästar.
Har du vana av TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är det ett plus. Samtidigt som TAKK är viktigt så är det även viktigt för mig att du är lyhörd för mitt kroppsspråk och lär dig att läsa av mig.
Vad kan du förvänta dig händer hos mig?
Jag går men behöver stötning och vid längre sträcker eller om jag är trött använder jag rullstol.
Jag är en kille som gillar aktiviteter men behöver också ta det lugnt, där behöver jag din hjälp med att se till att jag får den balansen. Då jag gillar att åka på aktiviteter så är det viktigt att du har körkort och tillgång till bil som vi kan åka på turer tillsammans.
Hos mig så behöver du ha viss kunskap om matlagning, städning och kunna hjälpa mig vid dusch och hjälp med hygien.
Då jag arbetar mellan 8.45 till 14.10 måndag till fredag så börjar du arbeta 14.00 och tar emot mig när jag kommer hem sen arbetar du 14.10 till 8.45 med sovande jour mellan 00.00 och 06.00. Schemat kommer att delas upp på olika assistenter så det är viktigt att veta hur just du kan arbeta.
I början av 2026 kommer det att finnas en möjlighet att arbeta fler timmar då en på schema kommer att behöva vara ledig.
Hos mig arbetar du endast varannan helg då jag är hemma hos mina föräldrar varannan helg. Jag kommer även att fira julafton, påskafton och nyårsafton med mina föräldrar så då kommer schema ändring att ske om det skulle infalla på ditt schema.
Du som söker ska vara full vaccinerad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: info@blaa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Olofström". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Blå Assistans
293 34 OLOFSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9850628