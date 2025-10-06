Personlig Assistent Värsås 13h/ Vecka
2025-10-06
Nu söker vi dig, du som vill och kan ta en viktig roll i vårt uppdrag.
Som personlig assistent här blir din uppgift att göra varje dag innehållsrik och trygg för vår kund, han är en fin kille som trots vuxen ålder behöver stöd i många delar i sin vardag.
Det finns mycket som han klarar med stöd från sina assistenter. Det är också genom assistansen som han får möjlighet att leva sitt liv efter sina önskemål, intressen och behov.
Tillsammans med assistenten balanseras vardagliga sysslor med sådant som är kul. Som tex promenader, DV, gymträning, musik, Playstation och olika sportevenemang. Men också stöttning i det som är mindre kul så som städ, hygien och sedvanliga hushållssysslor.
Kunden har egen bil som assistenterna kör, så B-körkort med manuell växellåda är ett måste. Han bor dessutom på landet mellan Skövde och Tibro i en ort som heter Värsås och det är lämpligast att ta sig dit med egen bil.
För att klara detta arbete krävs att du behärskar och förstår svenska språket väl. Du behöver ha ett eget driv och en genuin vilja att göra varje dag värdefull. Du är en positiv och trygg i dig själv.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som har viss erfarenhet från omvårdnad eller pedagogiskt arbete men detta är inget krav. Personliga egenskaper vägen tyngre. Det viktigaste är att du och kunden klickar - att personkemin stämmer! Är du rätt person finns här ett fantastiskt viktigt och fint arbete.
Här erbjuds du ett arbete där din insats märks och uppskattas.
Introduktion och utbildning sker inledningsvis på arbetsplatsen som också är kundens hem. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner. Det är viktigt att du som assistent får rätt förutsättningar för att lyckas i ditt nya uppdrag.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• B-Körkort är ett krav.
• Erfarenhet från arbete inom vård/omsorg alt pedagogiskt arbete.
Arbetstider/tjänstgöringsgrad
• 13 h/veckan.
• Natt med jour.
• Extra vid behov.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Kundansvarig
Malin Vaahto malin.vaahto@fmfassistans.se 076-137 10 11
