Personlig assistent varannan helg i Kalmar
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-02-11
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Kalmar
Personlig Assistent flera tjänster sökes till manlig kund i centrala Kalmar!
Vi söker både kvinnliga och manliga assistenter och din ålder är 35-65 år. Du har erfarenhet av vård och omsorg och har du arbetat med personer med kognitiv sjukdom är det meriterande. Du behärskar svenska språket till fullo i tal och skrift. Du är inte rökare.
Ditt bemötande är ödmjukt, vänligt och du har erfarenhet av att bemöta lågaffektivt. Du är också social, glad och flexibel.
Arbetet innebär att du kommer att hjälpa vår kund i vardagen med bla måltider, förflyttningar, hygien och aktivering. Kunden tycker om promenader, högläsning, naturprogram på tv, spel inomhus och utomhus utifrån sin förmåga samt att " bara vara" med dig och övriga familjen.
Vår kund har ingen kommunikation så det är av stor vikt att du är lyhörd, intuitiv och kan läsa av vår kund.
Du kommer att arbeta i kundens hem där också familjemedlemmar bor. Körkort är ett krav men du behöver inte ha egen bil. Vi ansökan tas utdrag ur belastningsregistret.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: visstid så länge uppdraget varar och timvikarier
Omfattning: Varannan helg (jämna veckor)
Arbetstid: Kl 10,00-17,00
Tillträde: Enl ök
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 20260315
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Verksamhetschef Katarina Weiman tel 010-1303157, verksamhetschef Linda Eliasson tel 010-1303006 eller verksamhetschef Magda Fahlén tel 010-1303446
