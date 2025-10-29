Personlig assistent/undersköterska till enskilt hem!
2025-10-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vi söker personliga assistenter till olika ärenden runtom i Jönköpings kommun, både heltidstjänster och timvikariat.
Som personlig assistent blir du en viktig del i en annan människas liv, där din omtanke gör skillnad.
Ditt nya jobb
Som personlig assistent bidrar du till att skapa en meningsfull vardag för medborgare som behöver stöd i delar av livet som de har svårt att utföra på egen hand. Arbetet utförs i den enskildes hem, oftast självständigt, och innebär stöd i dagliga rutiner såsom personlig hygien, lyft och förflyttning, medicinering, hushållsarbete och kommunikation. Du skapar också en trygg och positiv miljö genom socialt stöd och deltagande i olika aktiviteter.
Du är en viktig länk i vardagen för den medborgare som du stöttar och arbetet sker alltid med den enskildes integritet i beaktning. Insatsen utformas utifrån det individuella behovet, resurser och önskemål. Samverkan och kommunikation sker med kollegor, chef, anhöriga/legala företrädare och sjukvård. Ditt arbete innefattar även ansvar för din egen tidsregistrering i Phoniro och social dokumentation i Combine.
Din kompetens
Du som söker kan ha olika bakgrund, men det är fördelaktigt om du har någon av följande utbildningar:
- Utbildad personlig assistent.
- Avslutad gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet med programfördjupning inom funktionshinderområdet eller psykiatri.
- Avslutad gymnasieutbildning från barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt/pedagogiskt arbete.
- Annan relevant utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Det är också fördelaktigt om du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, särskilt inom personlig assistans.
Du behärskar svenska i tal, skrift och läsförståelse, eftersom arbetet innebär mycket kontaktskapande, dokumentation och inläsning på information som berör arbetet. Det är också önskvärt om du har erfarenhet av att använda digitala verktyg och är van vid social dokumentation i verksamhetssystem.
Observera att vissa tjänster kräver B-körkort och tillgång till bil.
Som person är du lyhörd och lugn i mötet med andra. Du har lätt för att skilja på det professionella och privata, och kan anpassa ditt arbetssätt efter medborgarens behov, samtidigt som du håller uppdraget i fokus. Du tar ansvar för ditt arbete och har en god struktur. Vidare är du initiativrik och självständig, men också en god lagspelare som samarbetar väl med andra. Vi värdesätter också personlig mognad och empatisk förmåga, egenskaper som hjälper dig att förstå och hantera olika situationer som medborgaren kan befinna sig i. Framför allt har du respekt för människors olikheter och trivs med att skapa en positiv och trygg atmosfär.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett flexibelt och varierande arbete som ger stort utrymme för eget ansvar. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun en trygg anställning med möjlighet till kompetensutveckling. Du kan även ta del av generella förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, du kan läsa mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Inom område personlig assistans ger vi stöd till både barn och vuxna med intellektuella, neuropsykiatriska eller fysiska funktionsnedsättningar. Målet är att stärka individens egna förmågor och skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt. Som personlig assistent får du en meningsfull roll där du gör verklig skillnad i någon annan människas liv. Varje dag innebär nya möjligheter att skapa en positiv påverkan!
Bra att veta
Rekryteringen avser två tillsvidaretjänster med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad. Samplanering med arbete hos fler medborgare kan förekomma.
Vi söker även dig som är intresserad av att arbeta som timvikarie.
Schemat styrs av medborgarens assistansbeslut och arbetstiden kan vara förlagd till dag, kväll, journatt eller vaken natt. För nattjänster krävs en medicinsk kontroll hos Kommunhälsan innan anställning.
Urval och gruppintervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och examensbevis. Har du tjänstgöringsintyg som styrker din utbildning och erfarenhet får du gärna skicka med det också, alternativt ta med det till en eventuell intervju.
Vill du veta mer?
Maria Öblom, Samordnare
Telefonnummer: 036-10 28 91
Fackliga företrädare: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Personlig assistent/undersköterska till enskilt hem!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
