Personlig Assistent, Undersköterska, Sjuksköterska

A.E Gruppen i Nyköping AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping
2025-10-31


Funkiscoachen (A.E Gruppen) hjälper assistansberättigade att bedriva sin egen assistans. Arbetsgivaren har kollektivavtal.
Vi söker nu en personlig assistent åt en man med förvärvad nackskada, förlamad från bröst/axlar.
Mannen behöver hjälp med sin dagliga livsföring dygnet runt.
Intressen som kan vara till fördel: Matlagning, naturen, sport, jakt & fiske, odling, gårdsdjur(höns, häst), byggnationer m.m
Du bör ha lätt för att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Erfarenhet från liknande funktionshinder är meriterande men inte ett krav då utbildning ges efter hand.
Du bör kunna arbeta längre timmars arbetspass. Schemaläggning ca 8 veckor i taget. Arbetspass efter överenskommelse, dag, kväll & natt.
Arbetsplatsen ligger mellan Nyköping & Norrköping.
Tjänsternas storlek är flexibla med goda möjligheter till fast anställning. 6 månaders provanställning tillämpas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
e-post
E-post: alex@aegruppen.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AA".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A.E Gruppen i Nyköping AB (org.nr 559279-3474)
Holmen 1 (visa karta)
611 90  ÅLBERGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
A.A Assistans

Jobbnummer
9584176

