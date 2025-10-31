Personlig Assistent, Undersköterska, Sjuksköterska
2025-10-31
Funkiscoachen (A.E Gruppen) hjälper assistansberättigade att bedriva sin egen assistans. Arbetsgivaren har kollektivavtal.
Vi söker nu en personlig assistent åt en man med förvärvad nackskada, förlamad från bröst/axlar.
Mannen behöver hjälp med sin dagliga livsföring dygnet runt.
Intressen som kan vara till fördel: Matlagning, naturen, sport, jakt & fiske, odling, gårdsdjur(höns, häst), byggnationer m.m
Du bör ha lätt för att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Erfarenhet från liknande funktionshinder är meriterande men inte ett krav då utbildning ges efter hand.
Du bör kunna arbeta längre timmars arbetspass. Schemaläggning ca 8 veckor i taget. Arbetspass efter överenskommelse, dag, kväll & natt.
Arbetsplatsen ligger mellan Nyköping & Norrköping.
Tjänsternas storlek är flexibla med goda möjligheter till fast anställning. 6 månaders provanställning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: alex@aegruppen.nu
Detta är ett heltidsjobb.
