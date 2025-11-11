Personlig Assistent Ulricehamn 50% tjänst
Älvsborgs Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn
2025-11-11
Vi söker en assistent till en kvinna i sina bästa år, boende i Ulricehamn. Du som söker är lugn och stabil och har ett gott omdöme samt är lyhörd för kunds behov. Tjänsten är deltid, 50% av heltid och kommer innebära att du arbetar dag, kväll, helger.
I tjänsten ingår sovande jour.
Arbetet kräver att du är lösnings orienterad, kreativ, engagerad, kan arbeta självständigt och har ett öppet sinne samt att du har goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i förhållande till kund.
Har du erfarenhet av förvärvad hjärnskada är det en merit!
Lyft med hjälpmedel förekommer.
Du skall ha en god fysik och tycka om att röra på dig.
Kunden tycker mycket om att vistas ute i sociala sammanhang och har tillgång till färdtjänst.
Du ska vara ansvarskännande, pålitlig och ha en personlig mognad. Du som jobbar kommer vara en viktig person för kunden.
Du får introduktion och lära känna kunden innan du börjar jobba.
Älvsborgs assistans har kollektivavtal med FREMIA. Marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, semestervillkor och friskvårdsbidrag.
Älvsborgs assistans värnar om kundens trygghet och önskar ett utdrag ur belastningsregistret på dig innan du får börja arbeta. Blanketten hittar du på följande webbadress:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställning påbörjas med 6 månaders provanställning.
Du skall kunna uppge två referenser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: karoline@alvsborgs-assistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älvsborgs Assistans AB
(org.nr 559381-8213)
Ulricehamn
)
523 39 ULRICEHAMN Jobbnummer
9598803