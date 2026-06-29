Personlig assistent Ulricehamn
Älvsborgs Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ulricehamn
2026-06-29
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Om oss:
Älvsborgs Assistans värnar alltid om en nära och god relation till kunder och assistenter.
Om jobbet:
Just nu söker vi 1 person som vill bli en del i vårt nya härliga team från 1 aug 2026
Du kommer jobba som personlig assistent åt en 44 årig tjej med funktionsvariation
Hon behöver din hjälp med personlig omvårdnad, kommunikation, hushållsarbete och aktiviteter.
På fritiden tycker hon om att vara social med andra människor.
På vardagar är hon på dagligverksamhet från 08.45-13.00 utan personlig assistent. Du börjar jobba när hon kommer hem från skolan och jobbar tills morgonen efter.
Du och dina framtida kollegor gör stor skillnad genom att få kundens liv att fungera och hjälpa henne att delta i samhället på lika villkor.
Arbetstiderna är dag, kväll, natt med väntetid och helg. Arbetspassen är långa och på helgerna är det dygns pass 24h så även på ledigheter från skola och röda dagar.
Arbetsplatsen är rökfri.
Vem söker vi:
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd.
Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har erfarenhet som personlig assistent eller liknande
har kunskap om funktionshinder.
har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
gärna har B-körkort (ej krav)
är lugn och kan jobba lågaffektivt
är idérik och initiativtagande
Älvsborgs assistans har kollektivavtal med FREMIA. Marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, semester villkor och friskvårds bidrag.
Älvsborgs assistans värnar om kundens trygghet och önskar ett utdrag ur belastningsregistret på dig innan du får börja arbeta. Beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt då handläggningstiden kan vara lång. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Anställning påbörjas med 6 månaders provanställning.
Du skall kunna uppge två referenser
Skicka CV och personligt brev till matthias@alvsborgs-assistans.se
Tel. 070-910 41 37 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: matthias@alvsborgs-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ulricehamn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älvsborgs Assistans AB
(org.nr 559381-8213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9983092