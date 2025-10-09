Personlig assistent Uddevalla

Älvsborgs Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla
2025-10-09


Älvsborgs assistans AB söker ett antal personliga assistenter till olika uppdrag i Uddevalla.
Vi söker både vikarier och till schemalagda rader.
Tjänstgöringsfaktorerna varierar och även arbetstiderna.
Du som söker bör ha erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
I flera ärenden krävs medicinsk delegation för insulin, sondmatning/peg, rikning och allmän medicingivning.
Du måste ha god kunskap i Svenska i både tal och skrift då dokumentation är en viktig del i arbetet.
Vid anställning kräver vi alltid registerutdrag från polisregistret.
Vi ser helst att du är icke rökare
Som person bör du vara:
• Empatisk
• Lugn
• Stabil
• Stresstålig
• Flexibel
• Humor
Intervjuer sker löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: alaa@alvsborgs-assistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uddevalla".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Älvsborgs Assistans AB (org.nr 559381-8213), https://alvsborgs-assistans.se/
Museigatan 2 (visa karta)
451 50  UDDEVALLA

Kontakt
Kundansvarig
Alaa Amer
alaa@alvsborgs-assistans.se
072-3506870

Jobbnummer
9548211

