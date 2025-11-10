Personlig Assistent Trosa Dagtid
En av mina assistenter har valt att göra något annat framöver och har därför sagt upp sig, tråkigt tycker vi. Nu söker vi en ersättare på heltid som personlig assistent.Jag har 5 assistenter på dagtid och alltid dubbelbemanning. Ett flertal av mina assistenter har arbetat flera år hos mig. Och har en hög kompetens. Så möjligheten att få en god utbildning och stöd är många. Det är väldigt god stämning i gruppen så det är bra om du har lätt för att anpassa dig till nya arbetskamrater och arbetsuppgifter.
Jag bor i en villa i Trosa och assistenterna har eget vardagsrum/uppehållsrum/kök etc. Det finns alla hjälpmedel som går att få tag i.
Då kommunikationerna till Trosa under helger kan vara dåliga förutsätter vi att du har tillgång till egen bil och har körkort. En fördel är om bor i närområdet. Jag har även en egen bil som vi ofta är ute och åker i.
Svenska i tal och skrift förutsättning för tjänsten.
Det är en stor fördel om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Arbetstider: Arbetspassen är fördelade på ett rullande 6-veckorsschema med tiderna 08-20, 08-22 alla dagar, även helger. Detta gör att du får långa ledigheter mellan arbetspassen. Omfattningen är 30-38 h/vecka.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
