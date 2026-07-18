Personlig assistent timvikarie Lund - Assistans Kompetens
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-07-18
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Assistans Kompetens är verksamma i hela Sverige. Vi ger god personalvård samt gedigen kompetensutveckling för att våra medarbetare ska lyckas i sitt arbete. Vi har kollektivavtal och dygnet runt jour. Alla våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter. Vi är godkända assistansanordnare dels av IVO och även av IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Just nu söker jag efter en duktig och engagerad personlig assistent som är beredd att ta hand om mig. Vem är jag då? Jag är en man som är 50 plus och som har som har en track som är inopererad. Jag bor i lägenhet i centrala Lund.
Du kanske är student och vill tjäna lite extra eller arbetar hos någon annan och vill dryga ut din ekonomi? Ett extra plus är om du är flexibel och kan ibland rycka in med kort varsel. Eftersom att du är vikarie så kan det vissa månader bli mer arbete och ibland lite mindre.
Ett krav som vi har är att du ska ha goda kunskaper i svenska – både i tal och i skrift!
Respekt och empati är väldigt viktiga egenskaper hos den vi söker. Du bör vara flexibel och bidra med en positiv stämning på arbetsplatsen och i personalgruppen.
Livserfarenhet – oavsett din egen ålder – är ett viktigt plus.
Önskvärt är att du ska ha erfarenhet av vården och helst med personer som har haft samma behov av hjälp, så tidigare assistansarbete är en merit. Det viktigaste är dock att personkemin fungerar mellan oss.
Arbetet innebär dag, kvälls och helgarbete deltid.
Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa mig med saker som hygien, av -och påklädning, aktiviteter, personlig hygien och hålla koll på tracken samt hushållssysslor.
Hjälpmedel finns på arbetsplatsen men vissa manuella korrigeringar eller lyft kan förekomma så god fysik är en förutsättning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: ansokan@alipang.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lund 10". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008), http://www.assistanskompetens.se Kontakt
Kund och Personalansvarig
Madelene Haxholm Madelene@assistanskompetens.se 0762151304 Jobbnummer
10005953