Personlig assistent / Timvikarie
Nilsson, Petra / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nilsson, Petra i Malmö
Nu söker vi dig som vill jobba extra som personlig assistent till en rullstolsbunden äldre kvinna bosatt i Malmö. Som person behöver du vara lugn, ansvarsfull och kunna ta egna initiativ. Det är viktigt att du har bra kunskaper i det svenska språket då brukaren har nedsatt hörsel. I arbetsuppgifterna ingår hjälp med hygien, tvätt, matlagning, städning och fritidsaktiviteter.
Arbetstiderna är dagtid 08-20 och kan även innefatta någon enstaka natt (vaken natt). Det är en fördel om du är flexibel med att kunna arbeta olika pass och även helger. På grund av arbetets art ser vi gärna kvinnliga sökanden.
Låter detta intressant så skicka din ansökan redan idag, vi bearbetar ansökningarna löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
endast via e-post
E-post: jobb@p-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Nilsson, Petra
Katrinelundsgatan 4 A (visa karta
)
212 37 MALMÖ Arbetsplats
P-Assistans & Omtanke Jobbnummer
10013471