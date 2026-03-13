Personlig assistent timvikariat
Vill du ha ett betydelsefullt arbete där du kan göra skillnad för människor i deras vardag? Vi söker en kvinnlig personlig assistent på timmar till en arbetsplats i närheten av Ramsberg.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning samt personlig omvårdnad. Personlig assistans stöttar den enskilde i det egna hemmet. Du som personlig assistent arbetar utifrån fasta rutiner, dags- och veckoplaneringar där varje aktivitet och insats som görs under arbetsdagen behöver kommuniceras tydligt.
Du kommer att få jobba inom en meningsfull och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån behov.
Hos denna enskild arbetar man dygn med sovande jour och arbetstiderna är kl. 09.00-09.00.
Anställningen är en timanställning vid behov där det kan vara aktuellt med vikariat under sommaren. Introduktionen hos personen kan dock vara under en längre period upp till ett par månader.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom människovårdande yrken och har några års arbetslivserfarenhet. Önskvärt är att du är utbildad inom yrket, till exempel personlig assistent, undersköterska, skötare eller barnskötare.
B- körkort och egen bil är ett krav då det ej finns några bussförbindelser.
Du behärskar det svenska språket väl på ett sätt att du kan kommunicera med den enskilde, anhöriga och övrig personal samt kunna dokumentera det som verksamheten kräver.
Erfarenhet av arbete inom verksamheter för personer med intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar är meriterande. Plus om du även har erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsnedsättning.
Som person vill vi att du sätter den enskilde i fokus, är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du har en god kommunikativ förmåga att vara tydlig och skapa trygghet. Du arbetar självständigt, är flexibel och behöver vara trygg i att fatta egna och ibland snabba beslut för att lösa situationer som kan uppstå. Vidare är du tålmodig, stabil och trygg i dig själv.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar cirka 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2026/11". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Hanna Hanell hanna.hanell@lindesberg.se 0581-811 19 Jobbnummer
9796520