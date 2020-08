Personlig Assistent, timvikare - dagtid, Västerås - Dvt Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås

Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås2020-08-26DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.Vi söker nu en kvinnlig timvikarie till en man i 55-års åldern som bor strax utanför Västerås. Om du har arbetat som personlig assistent eller har någon form av vårderfarenhet är det meriterande, men inte avgörande. Viktigast är att du är lyhörd för kundens behov och har förmågan att skapa trygghet.Vår kund sitter i rullstol och är förlamad från bröstet och nedåt. Dina arbetsuppgifter innebär att finnas tillhands för kunden i vardagen och hjälpa till bland annat med matlagning, hygien, förflyttningar och vid aktiviteter. Vissa dagar är det mer att göra, andra dagar är lugnare då du som assistent finns tillgänglig utifrån de behov som uppstår.Som timvikarie blir du tillfrågad att arbeta vid behov och arbetspassen är till största del förlagda på vardagar under dagtid.Krav på körkort och tillgång till egen bil. Det är viktigt att du inte är allergisk mot hund eller katt, då båda finns i hemmet. Hos våra timvikarier värdesätter vi att man har möjlighet att hoppa in med kort varsel.Hos vissa kunder är det krav på utdrag ur belastningsregistret, beställ det via denna länk: www.polisen.se, blankett 442.9.Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi har hittat rätt person och ansökningarna kommer att gås igenom löpande. De ansökningar som inkommer läses av både kunden samt personal på DVT Assistans. Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2020-08-26Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13DVT Assistans AB5333883