Personlig Assistent timanställd

Glansig Bilvård Solna AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-07-17


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Vi söker en engagerad kvinnlig personlig assistent i Hässelby Villastad

Är du en omtänksam, ansvarstagande och engagerad kvinna som talar svenska eller pashto? Bor du i Vällingby, Hässelby eller Skälby? Då kanske du är den vi söker!

Vi söker en kvinnlig personlig assistent som timanställd till vår glada och härliga 9-åriga pojke med autism. Arbetet utförs främst i vårt hem i Hässelby Villastad, men även aktiviteter utanför hemmet ingår.

Publiceringsdatum
2026-07-17

Dina arbetsuppgifter
Stötta och aktivera vår son i lek och vardagliga aktiviteter.
Följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Hjälpa till med personlig hygien.
Stödja språkutveckling och andra träningsaktiviteter.
Skapa en trygg, positiv och utvecklande vardag.

Vi söker dig som:

Är kvinna.
Talar svenska eller pashto.
Bor i Vällingby, Hässelby eller Skälby, eller i närliggande område.
Är lugn, pålitlig, tålmodig och har ett stort engagemang för att arbeta med barn.
Erfarenhet av autism eller personlig assistans är meriterande, men rätt personlighet och vilja att lära är viktigast.

Är du intresserad? Skicka gärna en kort presentation om dig själv via SMS eller e-post, så kontaktar vi dig om du blir aktuell för en intervju.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Arif
📞 070-685 05 96
📧 arif.afzalzada@yahoo.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post eller SMS
E-post: arif.afzalzada@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Glansig Bilvård Solna AB (org.nr 559453-6863)
Knäckepilsgränd 58 (visa karta)
165 77  HÄSSELBY

Arbetsplats
Active Life Assistance

Jobbnummer
10005237

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