Personlig assistent till yrkesverksam kvinna
Lénström, Maria / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sandviken
2025-12-11
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo
Vi söker kvinnliga personliga assistenter till en yrkesverksam kvinna med omfattande kroppslig funktionsnedsättning. Du kommer att vara ett stöd i vardagen och möjliggöra ett aktivt och självständigt liv.
Arbetet innebär att vara nära kunden i hennes hem och vardag, och kräver både fysisk styrka och personlig mognad. Du behöver vara lyhörd, flexibel och förstå vikten av att vara närvarande utan att ta plats.Publiceringsdatum2025-12-11KvalifikationerKvalifikationer
Du är kvinna (på grund av arbetsuppgifternas karaktär)
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Rökfri
B-körkort
Fysiskt stark
Ansvarstagande och flexibel
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med personer med omfattande funktionsnedsättning
Kunskap om assistansyrkets professionella förhållningssätt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: Assistanssandviken@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lénström, Maria Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans Sandviken Jobbnummer
9640397