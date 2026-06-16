Personlig assistent till vaken natt 75%
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Leksand Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Leksand
2026-06-16
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Nu söker vi personlig assistent till schemarad till vår barnkund i Rättvik. Vaken natt
Vem är du?
Som person behöver du vara trygg i dig själv, kunna anpassa dig till olika situationer och har en stor känsla för integritet. Du kommer jobba aktivt utifrån kundens behov. Du ska ha hög arbetsmoral och ansvarskänsla.
Om tjänsten:
Nu söker vi vikarier som går på schemarad men det kan också förekomma att vi anställer vissa som tim vid behovsanställda som hoppar in och jobbar då någon är sjuk. Det är ett stort plus att du har möjlighet att vid kort varsel hoppas in och jobba.
Kunderna:
Vår kund som bor i Rättvik är en barnkund och har ett mycket stort omvårdnadsbehov och du kommer att behöva lära dig att arbeta efter tydligt uppsatta riktlinjer och att tyda kundens signaler.
Erfarenhet:
Det är meriterande men inte ett krav att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. I din ansökan vill jag att du berättar om dig själv, då det är kunden som väljer sin assistent så kommer vi att lägga stor vikt kring personligheten och kemin. Du får nödvändig introduktion på plats hos kunden.
Schema:
Alla kunder har olika schema, det förekommer både dygnspass men också kortare pass under dag och kvällstid. Hos vissa kunder kommer du att jobba helt självständigt och hos andra kunder kan det förekomma dubbelassistans. Skriv tydligt i din ansökan under vilka tider på dygnet som du har möjlighet att jobba.
Önskade kvalifikationer:
⁃God fysik
• Vana av vård- och omsorg
Krav:
• God svenska i tal och skrift
Hos inkludera:
Som anställd hos oss på Inkludera assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum. Hej-besök hos kund och introduktion kan komma att ske redan nu under vintern/våren.
Välkommen in med din ansökan 💚
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Ångermanlandsgatan 12A (visa karta
)
891 35 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Linda Oldin linda.oldin@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9966914