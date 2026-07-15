Personlig assistent till vaken natt 75%
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Rättvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Rättvik
2026-07-15
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Nu söker vi personlig assistent till schemarad till vår barnkund i Rättvik. Vaken natt
Vem är du?
Som person behöver du vara trygg i dig själv, kunna anpassa dig till olika situationer och har en stor känsla för integritet. Du kommer jobba aktivt utifrån kundens behov. Du ska ha hög arbetsmoral och ansvarskänsla.
Om tjänsten:
Nu söker vi vikarier som går på schemarad men det kan också förekomma att vi anställer vissa som tim vid behovsanställda som hoppar in och jobbar då någon är sjuk. Det är ett stort plus att du har möjlighet att vid kort varsel hoppas in och jobba.
Kunderna:
Vår kund som bor i Rättvik är en barnkund och har ett mycket stort omvårdnadsbehov och du kommer att behöva lära dig att arbeta efter tydligt uppsatta riktlinjer och att tyda kundens signaler.
Erfarenhet:
Det är meriterande men inte ett krav att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. I din ansökan vill jag att du berättar om dig själv, då det är kunden som väljer sin assistent så kommer vi att lägga stor vikt kring personligheten och kemin. Du får nödvändig introduktion på plats hos kunden.
Schema:
Alla kunder har olika schema, det förekommer både dygnspass men också kortare pass under dag och kvällstid. Hos vissa kunder kommer du att jobba helt självständigt och hos andra kunder kan det förekomma dubbelassistans. Skriv tydligt i din ansökan under vilka tider på dygnet som du har möjlighet att jobba.
Önskade kvalifikationer:
⁃God fysik
• Vana av vård- och omsorg
Krav:
• God svenska i tal och skrift
Hos inkludera:
Som anställd hos oss på Inkludera assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum. Hej-besök hos kund och introduktion kan komma att ske redan nu under vintern/våren.
Välkommen in med din ansökan 💚
• --Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
795 32 RÄTTVIK Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10003607