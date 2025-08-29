Personlig assistent till Uppsala!
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-08-29
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Uppsala! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Fast rad på ca 30% som består av assistanstimmar 09:00-16:30)
Vem är du?
Du är en ärlig och pålitlig person som genuint tycker om att arbeta och du äger förmågan att kunna skapa en harmonisk atmosfär omkring dig. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller har annan erfarenhet som kan vara likvärdig. Som person har du en god social förmåga, ser till hela kundens behov, är noggrann och ansvarstagande samt har ett gott bemötande. Endast kvinnliga sökande efter önskemål från kund.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Arbetstiden är olika beroende på pass, Tjänstgöringsgraden är ca 30% med möjlighet till mer
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Kontakt
Jimi Stjärnström jimi@varomtanke.se 0708-739105 Jobbnummer
9482974