Personlig assistent till ungdomlig man i Malmö
Albatross Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund
2025-10-01
Vill du ha ett jobb där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där kvalité och närhet är viktigt. Välkommen till oss på Albatross! Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Albatross Personlig Assistans AB söker en personlig assistent till en rullstolsburen, social, pigg och glad kille i 35-40 års åldern. Mannen har en ett medfött handikapp som utvecklingsstörning och rörelsehinder. Han behöver hjälp med allt i hans dagliga liv. Han pratar gärna, men har ett begränsat verbalt tal. Annars kommunicerar han väl via kroppsspråk och ögonkontakt. Han går på daglig verksamhet om dagarna och hans intressen är att gå på olika sorters musikarrangemang, bio m.m. Mannen behöver hjälp på daglig verksamhet, i sin vardag samt på fritidsaktiviteter.
Vi söker dig som vill arbeta 70-80 % på rullande schema med varierande arbetstider.
Företagsinformation
Albatross personlig assistans AB är det lilla, familjära assistansföretaget. Målsättningen med Albatross är att förbli personliga med högt ställda krav på service och kvalité. Vår grundidé är att varenda brukare, assistent och anhörig tillåts ta plats och har rätt till ett proffsigt, engagerat, individuellt bemötande. Så ansöker du
