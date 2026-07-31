Personlig assistent till ungdom, Hisings Backa/Ytterby
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-31
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Är du trygg, lösningsorienterad och lugn? Kanske är du den jag söker!
Jag är en flicka som är 16 år och bor växelvis med min mamma och min pappa, dvs, varannan vecka bor jag på Hisingen och varannan vecka i Ytterby.
För det mesta lever jag världens bästa liv men eftersom jag föddes med en hjärnblödning som i sin tur ledde till att jag blev förlamad så behöver jag hjälp med allt i vardagen, allt från att flytta på mig, äta, gå på toaletten, leka, spela spel, träna till att köpa present när mamma, pappa, min storebror eller när någon annan fyller år.
Ett helt vanligt liv alltså, med lite extraordinära förutsättningar.
Det är där du kommer in! Nu behöver vi förstärka mitt team med en ytterligare en assistent. Du är superfokuserad, lyhörd, noggrann. Det är bra om du har någon slags erfarenhet inom vården, eftersom jag har en del medicinska behov, men det är inget krav.
Hos mig arbetar man oftast:
8.45-17
17-21.15
21.15-08.45
Ditt jobb. Mitt liv. Välkommen!
Företagsinformation
Move & Walk Personlig Assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Lillhagsparken 8 (visa karta
)
422 60 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Kontakt
Kund- & assistentansvarig
Emma Karlsson emma.karlsson@movewalk.se Jobbnummer
10017426