Personlig assistent till ung vuxen i Varberg
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg
2026-03-03
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta extra som personlig assistent och göra skillnad i vardagen för en ung kille? Vi söker nu dig som vill stötta en 18-årig kille med autism och epilepsi. Han bor tillsammans med sin familj i centrala Varberg.Vad innebär den här tjänsten?
Du arbetar på vardagskvällar och varannan helg. Det finns möjlighet att jobba 20% eller 39 % på schemarad.
Arbetet handlar om att vara ett stöd i både vardag och fritid. Det är en aktiv kille, men han behöver också lugn och vila. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att:
Ge stöd vid hygien, påklädning och måltider
Stötta vid fritidsaktiviteter
Motivera och skapa en meningsfull vardag
Du får möjlighet att vara med och planera hans fritid. Kanske kan du ta med egna intressen inom sport, musik eller annat som inspiration till gemensamma aktiviteter
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du är/har:
lugn, trygg och ansvarstagande.
fysiskt stark och har personlig mognad.
intresserad av att motivera och hitta på aktiviteter.
villig att arbeta med lågaffektivt bemötande (du får stöd att lära dig detta).
mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
B-körkort
Tidigare erfarenhet av personlig assistans, autism eller epilepsi är meriterande, men inget krav.
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid, ca 20% eller 39%
Arbetstider: På vardagar börjar arbetspassen kl. 16, 16.45 eller 17 och slutar kl. 22, 22.30 eller 23.30. På lördag och söndag är arbetspassen kl. 7-15 eller kl. 15-22
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Kujtim Dibrani, Verksamhetschef, 010-130 33 25
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Fiskaregatan 17 (visa karta
302 90 HALMSTAD Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9773927