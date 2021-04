Personlig assistent till ung tjej i Svedala - Ideella Fören Smil - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö

Ideella Fören Smil / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö2021-04-09Jag anordnar min assistans via kooperativet SMIL - Samarbetsorganisation för Malmö Independent Living. SMIL har anordnat personlig assistans för barn och vuxna sedan 1990 och det är SMIL som blir din arbetsgivare om du blir anställd som min personliga assistent.SMIL anordnar personlig assistans för personer bosatta i Malmö med omnejd, och är ett kooperativ utan ekonomiskt vinstintresse.SMILs nyckelord är självständighet, eget ansvar och god personalvård. Vi är en IFA-godkänd assistansanordnare, med rötter i den rörelse som en gång i tiden bidrog till att personliga assistans blev en möjlighet i Sverige. SMIL har både medlemmar och anställd personal som funnits med sedan SMILs tidiga start! Vi har tillstånd från socialstyrelsen att bedriva personlig assistans för både vuxna och barn.Vi har kollektivavtal. Vi har friskvård.Läs mer om oss på vår hemsida www.smil.se www.smilmalmo.se (http:smilmalmo.se)Vi vänder oss till dej som tycker om att arbeta udda arbetstider, dag som natt och vardag som helg. Du trivs med att inte behöva stå i centrum men tycker om att finnas till för att få en annans liv till att bli just ett liv. En tjänst på 80 % är bra men du vill gärna ha mer och det skulle vara perfekt eftersom här är ett litet gäng som täcker upp för varandra när det behövs. Du tycker om djur. Hund och katt finns hos brukaren och drömmen är att få börja rida och vara med hästar igen. Vi söker dej som vill ha en tjänst för ett långt samarbete och målet är en för Viss tids anställning. Du tycker om att vara fysiskt aktiv och hålla samman logistiken kring en medmänniskas vardag och liv men även kunna ta lugna stunder där inget särskilt händer. Du har körkort och röker inte. Stämmer du in på vad vi söker? Välkommen då med din ansökan och bäst är med bild på dej självKörkort är ett krav .Du kommer att få handledning i din roll som personlig assistent så du känner dig trygg i dina arbetsuppgifter.Skriv och berätta om dig själv, intressen, bakgrund och varför du vill jobba med detta.I den här rekryteringen tillämpar vi ett löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag.Bifoga CV och Referenser.Ref nr: 90612021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-05-09Ideella Fören SmilGrynbodgatan 521133 Malmö5680529