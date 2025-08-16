Personlig assistent till ung man Malmö
Hirely AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-08-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om jobbet
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Brukaren söker en manlig assistent för att stödja dennes behov i vardagen. Han söker dig som är mellan 25 och 35 år gammal, och som har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Tjänstens omfattning är ca 50% man ska kunna arbeta dag kväll.Publiceringsdatum2025-08-16Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden vid aktiviteter utanför hemmet.
Merit är om du har erfarenhet av medicinsk utrustning och omvårdnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Strandbergs Personlig assistans AB Jobbnummer
9461357