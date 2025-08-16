Personlig assistent till ung man Malmö

Hirely AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-08-16


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Malmö, Burlöv, Lomma, Lund, Landskrona eller i hela Sverige

Om jobbet

Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.

Brukaren söker en manlig assistent för att stödja dennes behov i vardagen. Han söker dig som är mellan 25 och 35 år gammal, och som har ett genuint intresse för att arbeta med människor.

Tjänstens omfattning är ca 50% man ska kunna arbeta dag kväll.

Publiceringsdatum
2025-08-16

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden vid aktiviteter utanför hemmet.

Merit är om du har erfarenhet av medicinsk utrustning och omvårdnad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Strandbergs Personlig assistans AB

Jobbnummer
9461357

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: