Personlig assistent till ung man i Uppsala
2025-12-15
Nu söker vi dig som vill arbeta extra som personlig assistent till en ung man bosatt i Uppsala. Arbetet utförs under dygnets alla timmar samt på vardagar såsom helg. Som personlig assistent är dina arbetsuppgifter tex: hjälp i matsituationen, på - och avklädning, förflyttningar, daglig träning och personlig hygien. Matinköp, städning och matlagning ingår också i det dagliga arbetet. Du arbetar där kunden väljer att vara, vilket innebär i kundens hem och på aktiviteter utanför hemmet. Erfarenhet och utbildning är meriterande men inte ett krav. Vi ser gärna att du som söker är en man. Det vi söker är extra personal som kan hoppa in vid behov och fast schemarad.
Vi erbjuder all nödvändig introduktion för samtliga nyanställda för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Observera att vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan. Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ditt eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda och vårt huvudkontor ligger i Hudiksvall. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
