Personlig assistent till ung man i Tomelilla Timvik
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tomelilla
2025-10-17
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima omsorg i Norden AB i Tomelilla
, Eslöv
, Malmö
, Vellinge
, Laholm
eller i hela Sverige
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Nu söker vi personliga assistenter till vår uppdragsgivare i Tomelilla, vi söker dig som vill arbeta som timanställd efter behov Du behöver kunna hoppa in med kort varsel vid ordinarie assistenters frånvaro.
Arbetstiderna är 14:05 - 22:30 och under helg 08:00 - 15:00, 15:00-23:00. Uppdragsgivaren bor i Tomelilla men spenderar delar av sin sommar i Nybrostrand, på campingen. Vi söker både kvinnor och män i olika åldrar.
Vår uppdragsgivare är en kille som strax tar klivet in i vuxenvärlden, han bor tillsammans med sina föräldrar i Tomelilla. Vår uppdragsgivare har en diagnos inom autismspektrumet och en intellektuell funktionsnedsättning. Han har ett stort behov av tillsyn, och behöver stöd och hjälp med det mesta i sin livsföring. Han är en aktiv kille som gillar att komma ut på promenader och andra aktiviteter utanför hemmet. Under sommarhalvåret tillbringar han sin fritid på en camping utanför Ystad, du arbetar då där uppdragsgivaren befinner sig. Därför är det viktigt att du har körkort och tillgång till egen bil för att kunna transportera dig till arbetet.
Vår uppdragsgivare har en hund så du kan inte vara allergisk eller rädd för hundar. Uppdragsgivaren kan få epileptiska anfall, har du erfarenhet av det är det ett plus.
Vi vill att du är anpassningsbar, ibland behöver du ta ett steg tillbaka och avvakta. Men ofta behöver du vara aktiv med att motivera till olika aktiviteter. Du behöver ha barnasinnet kvar och kunna vara positiv och glad, att bjuda på själv kan vara nyckeln till lösa svåra situationer som uppstår i arbetet.
Känner du dig träffad i detta så tveka inte att skicka in din ansökan Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840) Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Olof Petersson 0101471143 Jobbnummer
9562599