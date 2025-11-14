Personlig Assistent till ung man i Norrköping

Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping
2025-11-14


Omsorgsfamiljen H.E.M Personlig Assistans är ett mindre assistansbolag med kontor i Norrköping och Stockholm .

Vi söker nu en kvinnlig assistent på ca 75% till en man i Norrköping med assistans dygnet runt, med viss tid dubbelbemanning.

Vi söker dig som kan arbeta dygnets alla timmar och som har erfarenhet av assistansyrket.

Uppdraget kräver att du är lugn och trygg, har humor, god fysik och att du har möjlighet att vara flexibel med dina arbetstider.

Körkort är ett krav då vi kör bil till de flesta av våra aktiviteter.

Arbetet är mycket omväxlande och du arbetar både tillsammans med kollegor och ensam. Du kommer till en mycket erfaren grupp där du erbjudas introduktion och löpande utbildning och handledning.

Du är varmt välkommen med din ansökan och vi tar gärna emot ett CV och några personliga rader. Vi intervjuar löpande på vårt kontor i Norrköping.

Vänligen

Sofie Sjöberg

Samordnare Personlig Assistans

Omsorgsfamiljen H.E.M Personlig Assistans AB

Eva-Lotta Kassel

VD

Omsorgsfamiljen H.E.M Personlig Assistans AB

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB (org.nr 556843-7056)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9606210

