Personlig assistent till ung man i Karlshamn
2025-08-21
Är du en trygg och omtänksam person som vill göra skillnad i vardagen för en annan människa? Vi söker nu en personlig assistent till vår manliga kund i Karlshamn.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Som personlig assistent blir du en viktig del av vår kunds vardag. Ditt arbete består av att stötta honom i allt som hör livet till - från personlig omvårdnad och hushållssysslor till promenader och aktiviteter.
Vår kund använder rullstol och förflyttningar sker med lift. Han kommunicerar med ljud, men förstår både tecken och tal. Eftersom han har epilepsi är det viktigt att du är uppmärksam och trygg i att agera om ett anfall skulle uppstå.
Arbetet sker främst i hemmet, men även på andra platser där kunden befinner sig. Du får en noggrann introduktion och upplärning av en erfaren kollega för att känna dig trygg i uppdraget. Vår kund trivs bäst med kvinnliga assistenter som har livserfarenhet och en varm personlighet.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Lyhörd, omtänksam och ansvarsfull
Trygg i din roll och har en god arbetsmoral
Van vid att ta initiativ men alltid med kundens behov i fokus
I god fysisk form, då kunden tycker om promenader och gymnastik
Meriterande är utbildning som personlig assistent eller undersköterska, samt erfarenhet av liknande arbete - men det viktigaste är din personlighet och vilja att ge stöd.
Vi erbjuder dig
Hos oss på NOA Personlig Assistans blir du en del av en arbetsplats där både kund och assistent står i centrum. Vi erbjuder:
Kollektivavtal som garanterar bra villkor
Friskvårds bidrag och fortlöpande utbildningar (HLR, brandskydd m.m.)
En arbetsmiljö där du får stöd, trygghet och gemenskap
Sociala aktiviteter och sammankomster för både assistenter och kunder
Anställningsvillkor
Omfattning: 80% (1 tjänst) samt timvikariat
Arbetstider: Dagar, kvällar samt vaken natt - veckans alla dagar
Tillträde: Omgående 2025Kvalifikationer
Utdrag ur belastningsregistret
Personbevis för arbete i Sverige från Skatteverket
Behärska Svenska i tal och skriftOm företaget
NOA Personlig Assistans grundades 2005 av Jerry och Eva Håkansson och finns idag i Blekinge, Småland och Skåne. Vi står för närhet, tillgänglighet och gemenskap, och vårt mål är alltid att skapa den bästa matchningen mellan kund och assistent. Hos oss blir du en viktig del av ett team som levererar det lilla extra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via vår hemsida lediga tjänster. Primass Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NOA Personlig Assistans AB
(org.nr 556698-8654), http://noass.se Arbetsplats
NOA Personlig Assistans Karlshamn Kontakt
Områdesschef
Martina Olovsson martina@noass.sse 0705-227184 Jobbnummer
9469512