Personlig assistent till ung man i Jättendal
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nordanstig Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nordanstig
2026-03-03
Jag är en man i 39 årsåldern som bor utanför Jättendal i eget hushåll. Jag söker nu en assistent som vill vara delaktig i att skapa en så meningsfull och välfungerande assistans för mig som möjligt.
Om dig:
Jag hoppas att du är en tjej eller kvinna, som är positiv, lyhörd, pålitlig och engagerad. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent och/eller från annat vård- och omsorgsyrke. Viktigast är dock din människosyn och att du passar för jobbet, att personkemin stämmer mellan dig och mig. Du bör ha någorlunda stark fysik eftersom en del lyft förekommer. All annan utbildning som behövs i arbetet får du på plats.
För att kunna ta dig till och från jobbet behöver du körkort och tillgång till egen bil. Arbetstiderna kommer att förläggas under dygnets alla timmar. Jourtjänstgöring förekommer ett antal timmar per dygn. Du inleder din tjänstgöring med ett timvikariat men om omständigheterna är de rätta och vi fungerar bra ihop kan det bli aktuellt med deltidstjänstgöring.
Du inleder din tjänstgöring med ett timvikariat men om omständigheterna är de rätta och vi fungerar bra ihop kan det bli aktuellt med deltidstjänstgöring.Publiceringsdatum2026-03-03
Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ditt eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst. Ansökningarna behandlas löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Stockholm, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr per år, fika på arbetet och andra förmåner.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963) Arbetsplats
A-Assistans Nordanstig Jobbnummer
9775231