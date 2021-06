Personlig assistent till ung man i Asmundstorp sökes. - Nordström Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Landskrona

Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Landskrona2021-06-30I oktober 2014 förändrades mitt liv dramatiskt, jag fick diagnosen ALS. Idag lever jag med dubbelassistans dygnet runt. Jag delar livet med sambo, bonusbarn och en hund. Det är viktigt för mig att ha positivitet runt mig och att ha nära till skratt. Läs gärna mer om min resa på Facebook-sidan, Beat ALS.Arbetsuppgifterna som personlig assistent hos mig är väldigt omfattande. Mitt tillstånd är vårdkrävande och kräver en hel del maskinell utrustning. Jag har bla. track och är uppkopplad till en respirator dygnets alla timmar. Jag kommunicerar via en ögonstyrd dator. Detta får du utbildning i på plats. Arbetet innefattar även att ge stöd och service i allt vad som livet innebär. För att arbeta hos mig krävs det att du är orädd men har stor respekt för vad livet med respirator innebär. Du bör vara stabil i akuta situationer, vara lyhörd och våga ta egna initiativ. Du har ett gott bemötande, en god servicekänsla och en positiv syn på livet. Du är ansvarsfull, har lätt för att samarbeta och med en öppen dialog.Som personlig assistent arbetar du främst i mitt hem i Landskrona. Du är icke rökare. Självklart vill jag ha möjlighet att röra mig utanför hemmet, därav ser jag att du som söker tjänsten har körkort.Tjänst: Jag söker dig som kan arbeta både dagtid samt nätter (vaken natt). Både dygnspass samt dag- och nattpass förekommer. Vi söker dig som är intresserad av en heltidstjänst samt timvikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals sjukdom och ledighet.Kvalifikationer: Tidigare arbete inom vården är en fördel men inte ett krav. Erfarenhet och kunskap om track och respirator är ett plus samt om du har en vårdutbildning är detta meriterande. Jag kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då kommunikationen är ett stort behov är det viktigt att du behärskar det svenska språket flytande. Du som söker denna tjänst har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.2021-06-30Jag bor i Asmundstorp. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. Vi kommer att löpande kalla till intervjuer. Lön enligt kollektivavtal.Fridens liljor! /CharlieVi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Malmö, Jönköping, Västervik och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!Ersättning utbetalas i form av timlön. Om inget annat avtalas tillkommer 12% semesterersättning och OB-ersättning. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.Du hittar mer information på ( https://www.nordstromassistans.se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-15Nordström Assistans AB5838233