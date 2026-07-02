Personlig assistent till ung man
Werikha AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-07-02
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Ung man med autism och utvecklingsstörning, men utan rörelsehinder söker personlig assistent på heltid. Arbetet handlar om att stå för struktur och stöd i samtliga vardagsaktiviteter.
Brukaren använder bilder och tecken för att förmedla sig. Brukaren förstår talad svenska. I början av anställningen kommer du att få handledning i att lära dig förstå hans alternativa sätt att kommunicera. Du kommer också att få utbildning kring brukarens funktionshinder
Förutom kommunikation kommer dina arbetsuppgifter att innefatta hjälp med hygien samt hushållssysslor som matlagning och städning. Brukaren har egen bostad. Varje dag följer du också med på olika utflykter. Ni åker ofta med hjälp av kollektivtrafik men även med brukarens bil som körs av dig som assistent. Promenader och små cykelturer är andra möjliga aktiviteter.
Vi söker dig som har en stabil och glad personlighet. Du behöver vara den som balanserar dagarna och skapar en harmonisk och aktiv vardag. Det är viktigt att du har förmåga att vara orädd och trygg i de känslostormar som kan uppstå.
Du kommer att arbeta självständigt. Kvalificerad handledning erbjuds fortlöpande. Efter en inskolningsperiod med bredvidgång och ökande antal timmar kan vi erbjuda 80-100% tjänst. Vi börjar alltid med kortare anställningsperiod men möjlighet till långvarig anställning finns. Schemat innehåller såväl dag- som kvälls/nattpass med sovande jour (kl. 08:00-16:00 samt 16:00-08:00). Även helgpass förekommer.
Som anställd omfattas du av kollektivavtal via Fremia.
Ansökningar hanteras fortlöpande
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: info@werikha.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "juli-80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werikha AB
(org.nr 559014-0827) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9988260