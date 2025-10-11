Personlig assistent till ung man
Werikha AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2025-10-11
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Werikha AB i Kristianstad
Ung man med autism och utvecklingsstörning, men utan rörelsehinder söker personlig assistent på heltid. Arbetet handlar om att stå för struktur och stöd i samtliga vardagsaktiviteter.
I början av anställningen kommer du att få handledning i att lära dig förstå alternativa sätt att kommunicera. Brukaren använder bilder och tecken för att förmedla sig. Brukaren förstår talad svenska.
Förutom kommunikation kommer dina arbetsuppgifter att innefatta hjälp med hygien samt hushållssysslor som matlagning och städning i brukarens bostad. Varje dag följer du också med på olika utflykter. Ni åker ofta med hjälp av kollektivtrafik men även med brukarens bil som körs av dig som assistent. Promenader och små cykelturer är andra möjliga aktiviteter.
Vi söker dig som har en stabil och glad personlighet. Du behöver vara den som balanserar dagarna och skapar en trygg och aktiv vardag.
Efter en inskolningsperiod med bredvidgång och ökande antal timmar kan vi erbjuda 80-100% tjänst.
Schemat innehåller såväl dag- som kvälls/nattpass med sovande jour.
Som anställd omfattas du av kollektivavtal via Fremia.
Ansökningar hanteras fortlöpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@werikha.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Okt-80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werikha AB
(org.nr 559014-0827) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9552207