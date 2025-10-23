Personlig Assistent till ung kvinna i Falun - timvik
Civitas Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2025-10-23
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Civitas Assistans AB i Falun
, Norberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-23Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Vill du bli en del av min vardag? Jag är en oftast glad tjej på 35 år som behöver hjälp och handledning för att få min vardag att fungera. Jag söker nu assistenter som tillsammans mig vill skapa ett så självständigt och värdefullt liv som möjligt utifrån mina förutsättningar.
Jag bor i en egen lägenhet i Falun. Tillsammans med mina assistenter tycker jag om att se på film, pyssla och göra utflykter med min bil. Vissa dagar när det fungerar för mig åker vi till DV. Dina arbetsuppgifter går ut på att hjälpa mig i min vardag och innefattar bland annat att du hjälper mig med nära omvårdnad, hjälp vid på- och avklädning, hushållssysslor, matlagning samt att vara mig behjälplig vid olika aktiviteter i och utanför hemmet.
Nu söker jag dig som vill börja med att arbeta extra hos mig vid behov, men som kan tänka sig att bli en del i min ordinarie grupp. Hos mig arbetar man dygn 09:00-09:00 med dubbel assistans. Den ena personen jobbar vaket dygn medans den andra har väntetid.
Vem är du?
Du som assistent är lugn och mjuk, med gott tålamod, glatt humör och att du har nära till skratt. För mig är personkemin viktig, att jag känner att du bryr dig om mig och vill vara hos mig på riktigt, annars kommer det inte att fungera.
Du kommer att bli kollega till ett glatt och bra gäng där många har jobbat länge hos mig. De som jobbar här är flexibla och hoppas att du är likasinnad, de ställer upp för varandra för att vi alla ska trivas. Jag känner mig mest bekväm med kvinnliga assistenter, gärna att du har erfarenhet av autism så att du lättare förstår mig men dina personliga egenskaper är absolut viktigast för mig. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift och att du är rak och tydlig i din kommunikation, det underlättar för mig att förstå.
För denna tjänst krävs det att du har:
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Har B-körkort
Tål pälsdjur (hund)
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av att jobba som assistent
Erfarenhet av autism Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379) Kontakt
Unni Viberg 0768933880 Jobbnummer
9571920