Personlig assistent till ung kvinna - Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen

Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna2021-07-07Är du en trygg och pedagogisk person som drivs av att göra skillnad för någon annan? Vill du motivera, stötta och ge vår brukare en vardag fylld med meningsfulla aktiviteter? Vi söker dig som har erfarenhet av brukare i autismspektrumet, och som vill vara en del av vårt härliga och erfarna team!Personlig assistans enhet 9 arbetar för brukare med olika funktionsnedsättningar. I vårt arbete skapar vi förutsättningar och möjligheter för att brukarna ska få ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet sker strukturerat utifrån ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt och enligt evidensbaserad praktik. Enheten erbjuder kunskapshöjande och utbildningsinsatser i olika former. Enhet 9 är en av sammanlagt nio enheter inom personlig assistans vuxen.På enhet 9 arbetar kunniga, engagerade och ansvarsfulla medarbetare. Vi behöver komplettera vårt team och nu söker vi ny kollega, med schemalagd arbetstid på 100 %. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, löneväxling och kompetensutveckling i form av möjlighet till utbildningar inom området.2021-07-07Som personlig assistent hos oss ingår du i ett team kring en brukare. Du är med och stöttar brukaren i sin vardag och ditt arbete sker självständigt tillsammans med brukaren i hemmiljö. Du arbetar för att skapa förutsättningar och vill utveckla brukarens delaktighet och självständighet i vardagens alla moment. Vanliga förekommande arbetsuppgifter är att stötta i omvårdnad, hushållssysslor och motivera till fritidsaktiviteter. Din uppgift är att tillsammans med brukaren delta och bevara meningsfulla aktiviteter.I arbetet ingår av sjuksköterska delegerade arbetsuppgifter som kräver webbutbildning och godkänt kunskapstest i att hantera läkemedel på ett säkert sätt. Du arbetar ensam med brukaren.Vi arbetar enligt ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, där genomförandeplanen är grunden. Därmed är den anpassad för att ge brukaren en meningsfull vardag. Vi dokumenterar enligt de regler och riktlinjer som finns, daganteckningar och genomförandeplaner. Varje dag är olika när man jobbar med människor och utmaningen ligger i att hitta lösningar som ger framgång till brukaren.Som personlig assistent arbetar du oregelbundna arbetstider. Arbetstiderna är schemalagda dag, kväll kombinerat med jour och helg.Vi söker dig som uppfyller följande:Gymnasial utbildning, gärna med pedagogisk inriktning, undersköterska eller annan likvärdig utbildning.Erfarenhet av arbete som personlig assistent, gärna flerårig erfarenhet.Kunskaper om och erfarenhet av digital välfärdsteknik.Kunskaper om och erfarenhet av autismspektrumtillstånd.Kunskap om och erfarenhet av tydliggörande pedagogik, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt och lågaffektivt bemötande.Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Körkort för bil med manuell växellåda.Det är meriterande om du som söker har:Utbildning i pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA).Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer.Erfarenhet av alternativ kommunikation, exempelvis bildstöd och teckenstöd.Kunskaper i att jobba säkert med läkemedel.Vana av att dokumentera.För att lyckas i rollen som personlig assistent ser vi att du har brukarfokus och stort engagemang för målgruppen. Stor vikt läggs på personliga egenskaper så som empatisk förmåga, ödmjukhet och känsla för ansvar. Du har lätt för att ta kontakt med andra människor och sätta dig in i andra personers känslor och beteende. Vidare så är du en trygg person som är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Utåtagerande kan förekomma. Arbetet kan vara psykiskt påfrestande vilket kräver att du är en stabil och lugn person som kan möta arbetets alla moment och händelser på ett professionellt och behärskat sätt, och alltid arbeta lågaffektivt. Personlig lämplighet är avgörande för tjänsten.ÖVRIGTPå vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3000 medarbetare som tillsammans ser till att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning får den vård och omsorg som de behöver. Förvaltningen är uppdelad i en stab och de fem verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder, hälso- och sjukvård, bistånd och bemanning. Vi är nästan 70 olika professioner som gör skillnad i andra människors liv, varje arbetsdag.Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Varaktighet, arbetstid: Heltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-06 eller enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning med 6 månader provanställning.

Månadslön

Sista dag att ansöka är 2021-07-14