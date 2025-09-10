Personlig assistent till ung kille (vid behov)
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2025-09-10
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Hässleholm
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Höör
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes till ung kille
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en engagerad och empatisk personlig assistent för en härlig kille med särskilda behov. Om du är en person som brinner för att göra skillnad i någons liv och har ett intresse för att arbeta med ungdomar, då kan detta vara tjänsten för dig!
Om tjänsten: Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del i killens vardag och stödja i aktiviteter som främjar ett självständigt och meningsfullt liv. Dina arbetsuppgifter kan inkludera hjälp med personlig hygien, matning, sociala aktiviteter samt stöd vid skolgång och fritidsintressen.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av sondmatning och medicinhantering
Erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov
Vana av att arbeta med olika hjälpmedel och tekniska hjälpmedel
Goda kommunikativa förmågor och en empatisk inställning
Vi söker dig som:
Är tålmodig, ansvarstagande och har ett stort hjärta
Har en flexibel och lösningsorienterad inställning
Är intresserad av att vara en långsiktig och positiv del i barnets liv
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och givande jobb där du gör skillnad varje dag
Goda arbetsvillkor och möjlighet till vidareutbildning
Ett stödjande och tryggt arbetsklimat Publiceringsdatum2025-09-10Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Jonas Wanker jonas.wanker@furuboda.se 044-781 47 46 Jobbnummer
9501118