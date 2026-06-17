Personlig assistent till Tyresö - omgående
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tyresö
2026-06-17
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, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som
är ansvarsfull, noggrann, passar tider och går att lita på
är en trygg och stabil person, med flexibilitet förhållningssätt kring arbetets varierande förutsättningar. Du är lyhörd, uppmärksam och kommunikativ.
har god förmåga att memorera information och rutiner, och följa dessa
pratar och förstår svenska obehindrat
är rökfri
är fysiskt stark och praktiskt lagd
Det är viktigt att du förstår mitt behov av integritet och att själv få bestämma över mitt eget liv. Ser du assistans främst som vård och omsorg är du inte rätt person att arbeta hos mig.
Du behöver vare sig ha utbildning eller tidigare erfarenhet av arbete inom assistans men däremot en vilja att lära dig och att utföra arbetet väl. Att ha arbetslivserfarenhet från någon helt annan bransch ser vi som meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör bo i eller nära Tyresö.
Du kommer att få introduktion och instruktioner av mig tillsammans med en rutinerad assistent.
Jag som söker en assistent är en person med huvudet på skaft, gillar intellektuella utmaningar och IT-världen.
Jag har en muskelsjukdom och du kompenserar mina svaga muskler. Jag arbetsleder dig i min vardag vilket gör att ingen tidigare erfarenhet är nödvändig. Det viktigaste är att vi funkar bra ihop och att du kan ta en såväl aktiv som passiv roll i min tillvaro.
Jag använder elrullstol och behöver lyft- och förflyttningshjälp vilket gör att du behöver ha god fysik och inga ryggproblem. Då vi har hund i hemmet bör du inte vara hundallergiker.
Dina arbetsuppgifter handlar om att hjälpa till med grundläggande behov, förflyttningar med manuella lyft, hantering av medicinsk teknisk utrustning, medicinering och allt som ingår i ett hushåll t.ex. städning, tvätt bäddning, matlagning, inhandling.Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
Tjänsten är på 75%, dag, kväll och nattpass.
Ditt personliga brev är viktigare än din CV. Ansök genom att söka på länken.
I och med att du skickar in din ansökan så godkänner u att personal samt uppdragsgivaren tar del av dina ansökningshandlingar.
Tillträde snarast. Rekrytering sker löpande.
Sista ansökningsdag 2026-06-25 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915949-2057449". Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Tyresö Centrum (visa karta
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135 40 TYRESÖ Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9967869