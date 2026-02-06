Personlig assistent till träningsintresserad ung man
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå
2026-02-06
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent på fast tillsvidareanställning 40-50 % hos vår kund i Luleå. På vardagarna (mån-tor) är arbetspassen förlagda som "delade turer", på fredagar arbetar man heldag, samt en helgtjänstgöring/månad.
Arbetstiderna är följande:
Mån-Tor 06.30-09.30 + 13.00-16.00
Fre kl 06.30-16.00
Helg kl 11.00-20.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Du kommer att arbeta med en 24-årig man som lever med ryggmärgsbråck. Han är en social, utåtriktad och aktiv person med ett stort intresse för träning. Som personlig assistent blir du en viktig del i hans vardag och bidrar till att skapa trygghet, struktur och frihet i hans liv.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöttning vid viss förflyttning och handräckning.
Stöttning/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning
Hjälp med vardagliga hushållssysslor
Stöttning med planering och struktur av dagen
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarsfull och har en naturlig social förmåga. Du är lyhörd, flexibel inför kundens behov, initiativtagande och har en god förmåga att läsa av och möta andra människors behov. Vi tror att du uppskattar att vara del av en annan människas vardag och värdesätter att skapa trygghet och kontinuitet. Kunden är öppen för både manliga och kvinnliga assistenter, vi ser gärna att du som söker är mellan 20-45 år gammal, du får gärna ha ett eget träningsintresse.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
B-körkort
Goda kunskaper i svenska språket
MERITER
Tillgång till egen bil för att lättare ta sig till arbetet (detta pga delade turer)
Sysselsättningsgrad: 40-50%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera, Du beställer enkelt med BankID via denna länk:Länk till belastningsregister
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
