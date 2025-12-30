Personlig assistent till tonårstjej i centrala Karlstad
2025-12-30
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu personlig assistent till vår kund i Karlstad. Du kommer att arbeta som timvikarie och själv ansöka om arbetspass samt hoppa in vid behov. Vi letar därför efter dig som är flexibel och villig att stödja arbetsgruppen när det behövs.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 15:00-09:00 på vardagar.
Kl. 09:00-15:00 samt kl. 15:00-09:00 på helger.
Delar av nattpasset består av väntetid. Tillträde sker enligt överenskommelse.
OM KUNDEN
Kunden är en aktiv och lekfull tonårsflicka som bor med sin familj i centrala Karlstad. Hon älskar att vara ute i naturen, titta på film och hitta på utflykter. Flickan har en stark vilja och som assistent behöver du kunna fatta genomtänkta beslut. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera personlig hygien och att vara ett stöd i hennes vardag.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Som person bör du vara lyhörd, empatisk och tålmodig. Eftersom du kommer att spendera mycket tid med kunden på egen hand ser vi gärna att du är trygg i dig själv och känner dig bekväm med att arbeta självständigt. Vi söker någon som har förmågan att balansera mellan lekfullhet och ansvarstagande, samt lättsamhet och gränssättning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
MERITERANDE
Körkort och tillgång till egen bil.
God fysik.
Erfarenhet av tecken som stöd eller intresserad av att lära dig.
Erfarenhet av att arbeta med diabetes. Om du saknar denna erfarenhet kommer du att få en introduktion för att lära dig att hantera detta.
Sysselsättning: Timvikarie
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
652 25 (visa karta
)
KARLSTAD
Kura Omsorg
9666254