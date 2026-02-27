Personlig assistent till tonårstjej i Älvsjö - helger
2026-02-27
Jag är en 15-årig tjej som gillar en stabil men varierad vardag. Jag har autism, motoriska svårigheter och intellektuell funktionsnedsättning. Mina intressen är att titta på TV och lyssna på musik hemma och att vara ute på långa promenader och upptäcka omgivningen.
Jag bor med min familj (föräldrar och syskon) i Älvsjö, i nära anslutning till Älvsjös pendeltågs- och busstation vilket gör att det finns många vägar att ta sig hit kommunalt.
Jag söker en person som vill hjälpa mig på söndagar, när jag är ledig från skolan. Vi kan åka till badhuset eller till stallet, eller gå på stan och fika.
Jag ser gärna kvinnliga sökanden.
Kvalifikationer: Rökfri, positiv och tålmodig. Vana av att arbeta med och/eller bemöta barn, oavsett om det är från tidigare anställningar eller privat. För att passa i rollen som min assistent behöver du även ha muskelstyrka nog för att stötta mig när jag är ute och går - jag kan ibland tappa balansen. Du behöver vara simkunning för att hjälpa mig i badhuset.
Meriterande men inte ett krav för rollen: tidigare erfarenhet av personlig assistans; kunskap om AKK/Alternativ kommunikation. Förstår du franska och/eller italienska är det ett plus då språken talas i familjen.
Arbetstider/omfattning:Deltid: Söndagar 12-18, varje- eller varannan vecka.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9768923