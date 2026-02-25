Personlig assistent till tonårskille i Trollhättan
2026-02-25
Har du ett genuint intresse för att hjälpa andra? Tänk att få hjälpa någon få en rolig och trygg vardag!
Vi söker ytterligare en glad och pigg kvinnlig assistent till en tonårskille med stort hjälpbehov. Du behöver ha barnasinnet nära och vara bekväm med att arbeta självständigt och inte vara rädd för att ta i. Vi letar efter dig som är trygg, lugn, lekfull, strukturerad, flexibel och lyhörd inför killens behov samt öppen, positiv och engagerad. Du är rökfri och har helst inte pälsdjursallergi då katt finns i hemmet.
Killen har flera varianter på funktionsvariationer, vilket gör att det finns flera saker han behöver hjälp med. I arbetet ingår träning, personlig hygien, medicinering, förflyttningar och allt annat som han behöver hjälp med för att få en så bra vardag som möjligt. Därav ser vi gärna att du som söker har minst 1 års erfarenhet av Personlig Assistans. Personkemi är viktigt, och det är också av vikt att att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift då du behöver stötta kunden kommunikativt.
Arbetstiderna är eftermiddagar/kvällar samt helger. Under lov arbetar du även dagtid. Vi ser gärna att du har en vision om att arbeta långsiktigt med kunden för att skapa en trygghet.
Move & Walk Sverige AB.
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Move and Walk Sverige AB
Kund- & assistentansvarig
Emma Karlsson emma.karlsson@movewalk.se
9764056