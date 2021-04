Personlig assistent till tjej i Uppsala - Vh Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala

Vh Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala2021-04-14Assistansakuten är en rekryteringstjänst av personliga assistenter för kommuner, privata anordnare och egna arbetsgivare. Assistansakuten rekryterar i detta uppdrag personliga assistenter på uppdrag av VH assistans AB som kommer vara din arbetsgivare vid anställning.Personlig assistent till ung kvinna, 27 h per veckaJag är en 25 årig tjej som bor med min familj i Storvreta. Det är bra kommunikation med upptåg och buss till oss. På min fritid tycker jag om spela kort, bada, träna alt vara ute och leta Pokemon. Jag går vanligtvis på daglig verksamhet med inriktning media/radio och även på gym men p g a Corona så lite ändrade omständigheter. Nu söker jag en assistent som kan arbeta ca 3 pass per vecka. Hos mig arbetar man 10 timmars pass, kl 07:30-17:30 och varannan helg och då kl 10:00-20:00. . Du kommer kunna arbeta ca 27 h per vecka,.Jag har aktiv tillsyn då jag kan få epilepsi samt behöver hjälp med grundläggande behov i min vardag. Jag söker en assistent som gillar att arbeta som assistent. Jag tycker det är viktigt att vi kan ha kul tillsammans och hitta på olika aktiviteter. Jag kommunicerar med talet, är gående men sitter även vid behov i rullstol. Jag vill att man är lyhörd inför mina behov samt ser vad som behöver göras och det är även viktigt med tillit. Det är viktigt att du är bra på svenska i tal och skrift då jag behöver hjälp med uppgifter på DV.Jag kommer tillsammans med VH assistans att välja ut några kandidater som får komma på intervju. Därefter går man introduktion tillsammans med en av mina assistenter. Välkommen att söka.VH assistans är ett av de ledande assistansföretagen i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att arbeta för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Vi vet vilka krav som ställs för att kunna ge kunder och personliga assistenter ett fullgott stöd. Vi erbjuder våra assistenter handledning, fortbildning, friskvård, och resor in- och utrikes. Arbetet innebär att Du ser till att assistansen är av god kvalitet utifrån LSS intentioner, det vill säga att personer med funktionshinder ska ges möjlighet till delaktighet och självständighet. VH assistans ser den personliga assistenten som en mycket viktig förutsättning för att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra människor.Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2021-04-14Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-28Vh Assistans AB5691159