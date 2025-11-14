Personlig assistent till tjej i Tullinge
Hej!
Jag är en glad och nyfiken tjej på 4 år som älskar att leka, bada och hitta på roliga äventyr! Jag söker en kvinna som är pigg, stark och har ett stort hjärta för lek och bus. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av att jobba med barn med stora funktionsvariationer och tycka att lärande genom lek är det bästa som finns - precis som jag! Hos mig finns också en snäll hund, så det är toppen om du gillar djur. Jag tycker om att vara ute, bada, lyssna på musik och hitta på nya lekar. Jag har mycket energi och ett stort leende, så det blir aldrig tråkigt när vi är tillsammans.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
- Körkort och tillgång till bil
- Du behöver vara simkunnig
Anställningsform:Timanställning/extra vid behov
Känner du att det här låter som något för dig? Då hoppas jag att vi ses snart!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
