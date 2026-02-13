Personlig assistent till tjej i Mullsjö
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mullsjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mullsjö
2026-02-13
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Mullsjö
, Habo
, Jönköping
, Ulricehamn
, Aneby
eller i hela Sverige
Nu behöver vi utöka vårat assistent-team till vår uppdragsgivare, en tjej på 18 år som bor i sin egna lägenhet i Mullsjö. Är du en trygg, lugn och social kvinna som brinner för att arbeta med människor? I så fall kommer detta uppdraget passa dig perfekt! Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Vår uppdragsgivare har ett omfattande behov av stöd och hjälp med all sin personliga omvårdnad, bland annat hjälper du henne med sondmatning, mediciner och ibland omvårdnad av lite mer sjukvårdande karaktär. Uppdraget kräver ständig uppmärksamhet och att du kan tolka och läsa signaler för att se förändringar i uppdragsgivarens mående. Hushållssysslor och skötsel av hemmet ingår också i arbetsuppgifterna.
Din arbetsplats är där vår uppdragsgivare befinner sig, vilket innebär allt från att assistera i skolan, i hemmet eller på andra aktiviteter. Uppdragsgivaren tycker om att pyssla, läsa böcker, lyssna på musik eller umgås med sin familj och sina vänner. Det uppskattas om du är kreativt lagd och kommer med egna förslag och idéer på aktiviteter.
Vad krävs
Vi söker dig som har ett gott hjärta samt är trygg i dig själv. Som person är du social, glad, flexibel och har lätt att lära. Du har tidigare erfarenhet eller kunskap kring yrket eller annat likvärdigt omvårdnadsarbete. Uppdragsgivaren har inget talat språk och därför behöver du kunna vara lyhörd för att läsa av kroppsliga signaler. Dubbelassistans förekommer men du måste vara trygg med att även jobba självständigt.
För att ni ska fungera tillsammans krävs att du har ett gott omdöme. För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du är rökfri, förstår och kommunicerar fritt på svenska. Körkort och tillgång till bil är önskvärt såvida du inte bor i Mullsjö. Du är inte heller allergisk mot klor då bad förekommer.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Vi söker nu:.
• Vi söker timvikarier som kan jobba vid behov. Vi ser gärna att du som söker även vill jobba i sommar.
• Arbetstider som kan förekomma är dag, kväll, helg och vaken natt.
• Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
• Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent.
För mer information kontakta ansvarig arbetsledare Mia Björk, mia.bjork@kooperativetolja.se
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9740724