Personlig assistent till tjej i Morup
Vi söker nu en ung kvinna som vill arbeta som personlig assistent till en av våra kunder.
hennes önskemål är att du är 30 år eller yngre, att du har körkort och egen bil då hon bor utanför Morup och hon vill inte att du röker.
tjänsten är på 70% där man arbetar med start på eftermiddagen och fram till morgonen dagen efter och man går av när hon åker till skolan, under natten finns möjlighet att sova på arbetsplatsen med jourersättning.
tidigare erfarenhet av assistansarbete samt av sondmatning är meriterande men inte ett krav.
i hemmet finns liftar, ståskal för träning, Hostmaskin mm att använda vid behov.
Vi önskar ha tillsatt tjänsten helst igår, så per omgående med andra ord och ser det som meriterande om du är tillgänglig för bredvidgång omgående.
Arbetsgivare är Feel Well, ett assistansbolag ifrån Varberg som funnits sedan -98.
vi har kollektivavtal genom Vårdföretagarna och tillstånd av IVO att bedriva personlig assistans.
Innan anställning krävs utdrag ur belastningsregistret, det är därför bra om du ansöker om ett sådant redan när du söker tjänsten.
vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: calle@feelwell.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent i Morup".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Feel Well - Varberg AB
311 90 MORUP
För detta jobb krävs körkort.
