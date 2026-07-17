Personlig assistent till tjej i Kungsbacka
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
2026-07-17
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Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Personlig assistent sökes till aktiv tjej i 20-årsåldern
Vi söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en härlig tjej i 20-årsåldern som vill leva livet fullt ut och hitta på roliga aktiviteter i vardagen.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i hennes dagliga liv, där fokus ligger på att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid. Arbetet innebär bland annat att följa med på aktiviteter som luftgevärsskytte, biobesök och andra sociala eller spontana utflykter. Du kommer också att vara behjälplig i vardagliga situationer och bidra till en trygg och positiv miljö.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Arbetstider enligt schema samt enligt överenskommelse
Varierande arbetspass, inklusive dag, kväll och eventuellt helg
Du arbetar nära kunden och blir en viktig del av hennes vardag
Vi söker dig som:
Är framåt, positiv och har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer
Har god samarbetsförmåga men också kan ta egna initiativ
Har körkort och tillgång till egen bil (krav)
Är rökfri
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och varierande arbete
Möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv
En arbetsplats där personkemi och trivsel är i fokus
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det viktigaste är att du och kunden trivs tillsammans och kan skapa en trygg och rolig vardag.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Furuboda Assistans Jobbnummer
10005515