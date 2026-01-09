Personlig assistent till tjej i Hallstahammar
2026-01-09
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker dig som vill bli en assistent i vårat fina gäng, och vill arbeta hos en go och glad tjej som är 18 år gammal, rullstolsburen och har epilepsi. Eftersom kunden är på sin dagliga verksamhet mellan 8.10-13.30 så är assistansen förlagd från 13.30-8.10.
Det är här du kommer in, du kommer möta upp kunden när hon kommer hem från sin dagliga verksamhet 13.30 (vardagar) och arbetar till dagen därpå när kunden åker till sin dagliga verksamhet. På helger arbetar man dygnspass 09.00-09.00 (med väntetid på natten).
Du kommer främst arbeta som timvikarie vid sjukdom eller annan frånvaro hos ordinarie personal.
Kunden behöver stöd och tillsyn dygnet runt kunna utföra vardagliga moment och uppgifter. Hon behöver hjälp med bland annat, daglig hygien, dusch, intag av medicin och påklädning. Sondmatas, vilket du får lära dig på plats.
Hon vill gärna vara så delaktig som möjligt i det hon kan. Och kommunicerar endast med egna tecken och ljud. Som intresse tycker hon mycket om att lyssna på musik, mysa under filten en stund eller komma ut på promenad eller annat som kan passa den dagen.
Du kommer att arbeta väldigt nära familjen och därför är det viktigt att samarbetet er emellan fungerar bra.
Vi tror att du är mellan 25-45 år gammal och du behöver ha en lugn personlighet, tålamod och förmågan att kunna hitta på aktiviteter. Du behöver ha kunskap och förståelse för diagnoser samt hur man bäst bemöter personen bakom den.
Önskvärt är B-körkort och tillgång till egen bil.
Arbetstiderna är:
Vardagar: 13.30-08.10 (väntetid mellan 22.30-06.00)
Helger : 09.00-09.00 (dygnspass)
Vi kräver utdrag från polisens belastningsregister, och uppdraget kommer starta så snart som möjligt.
Anställning kan ske löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan omgående.
För anställning hos Alma assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
