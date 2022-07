Personlig assistent till tjej boende strax utanför Bollnäs

Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bollnäs

2022-07-31



Kura Omsorg i Sverige AB fokuserar på att sätta kunden i centrum och att det ska vara roligt att gå till jobbet.OM TJÄNSTENVi söker dig som är intresserad av att jobba deltid och eventuellt mer vid behov. Kanske är just du den ödmjuka och positiva personen som vi söker?! Du kommer i detta arbete ges möjligheten att arbeta med, och hjälpa en superfin tjej i 20 års åldern som är bosatt strax utanför Bollnäs tillsammans med sin familj. Som person är hon glad och har lätt till skratt, har mycket egen vilja och är självständig utifrån sina egna förutsättningar. Hon tycker mycket om musik, att bada och busa, allt som innefattar fart och fläkt samt att vara utomhus. På grund av sitt handikapp behöver hon hjälp med mycket i sin vardag. Under ett arbetspass kommer du bland annat hjälpa henne med på- och avklädning, personlig hygien, matsituationer, dagliga aktiviteter och medicinering. Hon har inget utvecklat tal och en begränsad kommunikationsförmåga och det är därför viktigt att du som person är lyhörd och ger henne tiden att visa vad hon vill berätta. Arbetet utgår ifrån hemmet och du kommer att jobba varierade arbetstider.VEM SÖKER VISom person önskar vi att du är ödmjuk, påhittig och flexibel och att du tar ansvar i det du tar dig för, samt har en glad och positiv personlighet. Vi ser också gärna att du är lugn och trygg i dig själv och att du besitter ett stort tålamod och kan hantera stress. Arbetsbördan kan variera under passets gång och du behöver därför kunna hantera de stunder då det är mer att göra och samtidigt inte bli stressad och rastlös av de lugnare stunderna där du bara behöver finnas till hands. Vidare söker vi dig som har lätt för att bjuda på dig själv och som är lyhörd när det kommer till att lyssna och känna av andras behov. Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil då resor förekommer i arbetet. Då det finns djur i hemmet (katt och häst) behöver du tåla dessa. Vi lägger störst vikt på personlig lämplighet men ett stort plus är om du har erfarenhet alternativt intresse av autism och grav funktionsnedsättning. Kan du spela gitarr eller något annat instrument alternativt vara öppen för att lära dig är det ytterligare ett plus i kanten.ÖVRIGTTjänsten är en timanställning på deltid där det längre fram kan bli aktuellt med fler fasta timmar på schema. Du kommer främst arbeta eftermiddag/kväll/vaken natt samt tidig morgon. Vi använder oss av ett förmånligt schema där du jobbar färre men längre pass, vilket möjliggör för fler lediga dagar.Detta arbete kommer ge dig en möjlighet att utvecklas i rollen som personlig assistent men framför allt en chans att lära känna en fantastisk tjej och hennes fina familj. Låter det här som något som skulle passa dig??!! Då tycker jag att du ska söka redan idag då urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan det utsatta slutdatumet. Välkommen med din ansökan!ATT ARBETA PÅ KURA OMSORGSom anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2022-07-31Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-12-24Kura Omsorg i Sverige AB6850313