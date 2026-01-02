Personlig assistent till tjänst på 65-85%!
2026-01-02
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en aktiv och kreativ 30-årig kille med Downs syndrom. Tjänsten är en fast anställning på 65-85 % med start enligt överenskommelse.
Om brukaren
Vår medlem bor växelvis i Hässleholm och Bjärnum. Han har ett stort intresse för musik, bild och måleri, tränar karate och går ibland på gym. Han trivs i sällskap med andra och uppskattar en trygg, tydlig och engagerad assistent som är lyhörd och påhittig.Om arbetet
Arbetet följer ett fast veckoschema med pass under morgon, eftermiddag, kväll och nattjour. Det kan även förekomma dygnspass (t.ex. 15:00-08:00), samt heldagspass - exempelvis 08:00-18:00 eller 08:00-22:00 någon gång i veckan, vanligtvis på torsdagar. Arbetstiderna varierar mellan vardagar och helger.
Som assistent blir du en viktig del av brukarens vardag och stödjer honom i olika situationer, både i hemmet och vid fritidsaktiviteter. Tjänsten innebär att skapa struktur, trygghet och positiv energi i hans dagliga liv.Dina arbetsuppgifter:Stöd i vardagliga sysslor och aktiviteterBidra med struktur, trygghet och tydlig kommunikationMotivera och uppmuntra hans intressenVara en lugn och positiv närvaroArbeta med lågaffektivt bemötande i alla situationer
Vi söker dig som:Är ansvarstagande, empatisk och initiativrikHar tidigare erfarenhet som personlig assistent eller liknande (meriterande)Har B-körkort (meriterande)Talar och förstår svenska obehindratVill göra verklig skillnad i en annan människas liv
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv. Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Alexandra på alexandra.warelius@handihand.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
