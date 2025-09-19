Personlig assistent till Tidaholms kommun
2025-09-19
Är du en trygg och flexibel person som söker ett meningsfullt arbete? Sök då vår tjänst som personlig assistent!Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Vi söker nu en till tre personliga assistenter till våra brukare som är i behov av assistans.
Arbetet innebär kvalificerad omvårdnad och allt som förekommer i det dagliga livet, såsom personlig hygien, hjälp med aktivering och vid förflyttningar. Det ingår även att hjälpa till med andra insatser, exempelvis sjukgymnastik och att fungera som stöd vid dagliga grundläggande behov så som kommunikation.
Arbetet innebär också att vara ett socialt stöd samt planera och delta vid alla aktiviteter. Att arbeta som personlig assistent är ett roligt och varierande arbete där du tillsammans med brukaren utför aktiviteter både i och utanför hemmet utifrån deras önskemål och behov.
Arbetstiden är förlagd till dag/kväll och varannan helg. I en av assistansgrupperna ingår sovande jour och dygnspass.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att bidra till en meningsfull vardag för andra, samtidigt som du utvecklas professionellt. Vi erbjuder olika möjligheter till kompetensutveckling och en genomtänkt introduktion för att du ska vara trygg i roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Kvalifikationer
För tjänsten är det önskvärt att du är utbildad undersköterska. Då kommunikation kring medicinering, arbete utifrån genomförandeplan, rutiner, samt dokumentation är några av de dagliga arbetsuppgifterna så krävs att du kan prata och dokumentera på svenska.
Vi söker dig som är trygg, strukturerad och kan möta brukaren i dennes behov och vardag. Du behöver vara flexibel, ha tålamod och ha god kunskap om omvårdnad.
Du behöver ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp mot gemensamma mål, samt kunna arbeta hos flera brukare då vi samplanerar våra resurser hos flera brukare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du är lyhörd för brukarnas enskilda behov och den privata atmosfären med familjen.
Då det förekommer husdjur i hemmet krävs att du tål pälsdjur.
B-körkort är ett krav, då en av brukarna bor utanför centrum.
Ansökan och anställning
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
För tjänsten krävs att du uppvisar ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att du gör detta i god tid via Polismyndighetens hemsida.
Ansök redan idag, dock senast 2025-10-10.Kontaktperson för detta jobb
Maria Hansson
Enhetschef
0502-606472Maria.hansson@tidaholm.se
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
