Personlig assistent till techintresserad man i Kullavik!
2026-02-02
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Kullavik, Kungsbacka.Vad innebär den här tjänsten?
Du kommer stödja en 30-årig man med intresse för kreativt skrivande, rollspel, matte, programmering, AI och att teckna/konstruera digitalt. Du arbetar en dag i veckan, dagtid, i kundens hem som ligger i Kullavik, Kungsbacka kommun. Det stannar en expressbuss från Göteborg nära hemmet.
Kunden har en neuropsykiatrisk funktionsvariation och det är en fördel om du som söker har erfarenhet av autismspektrumtillstånd eller ADHD. Det är dock viktigare att du delar några av kundens intressen, för han får lättare förtroende för dig när ni kan göra saker tillsammans eller prata om gemensamma intressen. Kunden har inte förmåga att lära ut sina intressen till dig utan du som söker tjänsten behöver ha tillräcklig kunskap så du kan hjälpa honom att komma igång, fokusera och att avsluta sina projekt. Nedan följer mer detaljerad information om kundens intresseområden.
Kundens datorrelaterade intressen är:
• LLM modeller och AI.
• Jobba i Optima på sin egen dator, RSSar, uppföljning av natten mm.
• Datorspel - multiplayer med assistenten
• Datorspel - singleplayer, men med delaktighet/turtagning av personlig assistent
• Programmeringsprojekt (python, lua, javascript/PHP, tensorflow)
• Modda spel (ex. Minecraft, X-Com, Space Engineers)
• Göra egna spel
Hans övriga intressen är:
• Tv-serier, Anime eller liknande
• Skrivprojekt/författande av fiction (på engelska) - ex. SciFi, Fantasy eller Fanfiction.
• Rollspel av alla slag, gärna Homebrew system. Kunden är villig att lära sig vilket system som helst. Gärna de som innefattar mycket crafting och mycket författande av själva storyn.
• Diskussioner om diverse abstrakta ämnesområden och avancerad/spekulativ vetenskap som relaterar till pågående projekt.
Vem söker vi?
Kunden söker dig som är intresserad av en varaktig anställning. Du behöver vara bra på att hålla struktur, vid till exempel måltider, för att underlätta kundens vardag. Det händer att kunden får ångestattacker och dessa har du har förmåga att hantera och bemöta med lågaffektivt bemötande. Därför ser vi gärna att du är en lugn och stresstålig person.
Du kan inte ha svår allergi mot katter eller höns eftersom de finns i kundens hem. Däremot är det ett plus om du tycker om djur.
Vi ser gärna att du:
delar kundens intressen.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska eller engelska.
tål pälsdjur.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg. Vissa av våra tjänster förutsätter även att du kan arbeta natt.
har erfarenhet av att arbeta inom autismspektret eller med lågaffektivt bemötande. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Du arbetar 3-4 dagar i veckan, både vardagar och helger, mellan kl. 7.00 - 20.00.
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Anders Bjärmyr, Verksamhetschef, 010-130 33 75
