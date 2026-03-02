Personlig assistent till Strängnäs
Personlig assistent sökes till vår Brukare i Strängnäs.
Tjänstebeskrivning
Vi söker Personliga assistenter för uppdrag på Heltid/ deltid samt även för att täcka semestrar i Strängnäs. Du kommer att arbeta hos en brukare som behöver ha personal dygnet runt i sin vardag och mycket hjälp men hem och hushållssysslor. Vi utbildar dig i specialkunskaper som behövs för uppdraget, samt uppdaterar din HLR om den är inaktuell.
Det är ett trevligt, utmanande och spännande uppdrag för dig som är personlig assistent där du kommer hjälpa brukaren med allt från vardagssysslor till att komma ut på fritidsaktiviteter. Det är ett givande arbete och du har en engagerad arbetsgivare som är mån om sin personal. Det finns både hundar och katter i hushållet.
Vi har idag en sammansvetsad och stabil personalgrupp hos brukaren.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Personlig assistent, Körkort är ett krav. Du skall vara flexibel och gärna kunna hoppa in utöver dina fasta pass. I gengäld ger vi dig flexibilitet tillbaka och ett uppdrag där du har stor frihet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då man jobbar sida vid sida med brukaren och hennes familj. Kontaktuppgifter för detta jobb
Jessica Laras Lindström
Konsultchefjessica.lindstrom@agito.se
0725992002 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jessica.lindstrom@agito.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska Strängnäs". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strängnäs Kontakt
Konsultchef
Jessica Laras Lindtröm jessica.lindstrom@agito.se 0725992002 Jobbnummer
9770204